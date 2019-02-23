Tüm birimler uygulamaya katıldı

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolulu vatandaşların asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla “Huzur 14 Bolu” uygulaması gerçekleştirildi. İzzet Baysal Caddesi, umuma açık yerler, kafeler, kahvehaneler gibi birçok yerde tüm emniyet birimleri uygulama yaptı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, yüzlerce yabancı uyruklu vatandaşın tek tek kimlik kontrolleri yapılırken, zaman zaman da yoğunluk yaşandı. Bolu polisi ayrıca şüpheli gördükleri şahısları da gözden kaçırmadı ve onlarında GBT’leri sorgulandı. Yapılan uygulamada aranan şahıs ve buz unsuruna rastlanılmadı. Vatandaşlar, yapılan bu uygulamadan dolayı, Bolu Emniyet teşkilatına teşekkür ederek; “Polisimiz zaman zaman bu şekilde uygulama yapması, bizim huzurumuz içindir. Polis ve Mehmetçik olmazsa, huzur ve güven ortadan kalkar” diye konuştular.