Haber :Semih Baykal

Kongre hakkında parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın şunları söyledi; “2017 yılında ilçe ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları kongreleriyle başlayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bolu’ya yaraşır bir ihtişamla gerçekleştirdiğimiz İl Başkanlığı kongremizle devam eden kongreler sürecimizin sonunda Kadın kollarımız ve Gençlik Kollarımızın kongrelerini Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin kadınları demokrasi kahramanları sloganıyla bu kongrelere başlıyoruz. İnşallah 8 Nisan Pazar günü saat 13:30’da Karaçayır Belediye Nikah Salonunda Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Lütfiye Seldva Çam hanımefendinin ve Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir hanımefendinin katılımlarıyla kongremizi gerçekleştireceğiz. Biz bu davada bende varım diyen, biz her daim resin yanındayız diyen tüm hemşehrilerimizi, kadınlarımızı, gönüldaşlarımızı kongremize davet ediyoruz. Onların varlığı bize güç, onur verecek. Bizler Ak kadınlara yaraşır bir kongre yapmanın telaşını heyecanını yaşıyoruz.”