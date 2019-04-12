TÜM BOLU’YU BEKLİYORUM !

onur

Bazen hayatta ileri bakmaktan etrafımıza bakmayız. Bu yüzden de ayağımızın dibindeki olayları ve insanları göremeyiz. Evet, yaşadığımız hayat şartları günlük mücadeleler bizden hep ileri bakmamızı ve hep hızlı olmamızı ister. Bilemiyorum, belki de bu, çağımızda insanların yaptığı en büyük hatalardan biri. Yani bu sistemde çoğu kişi kendini çalışmaya kaptırınca yaşamak için çalıştığını unutup çalışmak için yaşamaya başlıyor.

Durum böyle olunca birinin sizi “Hey! Ben de Buradayım” diye dürtüklemesi ve kendini göstermesi gerekiyor. Ancak, üzülerek söylüyorum, maalesef günümüzde bu uyarıyı yapanlar da çok azaldı. Bu yüzden, mutluluklarımız da çok azaldı. Biliyorsunuz mutluluk aslında bulaşıcı bir şeydir. Biz hep mutluluğu başka yerlerde arasak da aslında karşındakini ne kadar mutlu edersek o kadar mutluyuz demektir

İşte tam da bu yüzden sizi yaşamın derdinden ve yorucu temposundan biraz uzaklaştırıp eğlenirken aynı zamanda başkasının penceresinden hayatı görmeye çağırıyorum. Yani şöyle:

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 kişilik bir ekiple sesli hale getirdiğimiz Türkiye’nin ilk sesli kitabı olan ve geliri ZİCEV tarafından zihinsel yetersizliği olan çocuklar için kullanılan “ Hey! Biz de Buradayız “ ın imza gününe davetlisiniz! 13 Nisan Cumartesi ( Yarın ) saat 15.00 da 14 Burda Avm’nin ev sahipliğinde yapılacak, imza gününe ve mini konserimize hepinizi bekliyorum.

Tabi ki aramızda şu isimleri özellikle görmek bizi çok sevindirecek.

BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN

BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YASİN TEPE

BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI TÜRKER ATEŞ

Etkinliğimize davetlisiniz. Gelin hep birlikte “Hey! Biz de Buradayız” deyip Bolu’dan engelleri el birliği ile kaldıralım ve Bolu’yu engelsiz bir şehir yapalım. Bu nedenlerle sizleri o gün yanımda görmek istiyorum.

Engelli değil Onurlu bir yaşam için “ Hey! Biz de Buradayız “ demeye, eğlenerek ve anlatarak engelleri kaldırmaya tüm Bolu halkını etkinliğimize bekliyorum.

Bir de, gazeteci ve yazar olarak, Bolu basın mensubu arkadaşlarımdan özel bir ricam var. Biliyorum Cumartesi günü birçoğunuzun tatil günü ancak hem güzel bir gün geçirmek hem de yeni haftaya elinizde güzel bir haberle başlamak istemez misiniz? İşte bu yüzden bir arkadaşınız kardeşiniz ve meslektaşınız olarak sizleri de o gün aramızda görmek istiyorum.

SÖZ VERİYORUM ÇOK EĞLENECEĞİZ!…J

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 12:58