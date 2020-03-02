Tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Haber: N. Halid Altundal

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazlarında Fetih suresinin okunmasını, ardından milletimiz ve Mehmetçiğimiz için dua edileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşları sabah namazına davet eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz” dedi.

İl Müftülerine konuyla ilgili talimat veren Başkan Erbaş, gönderdiği mesajda, “Mazlumlara umut, zalimlere korku veren Kahraman Mehmetçiğimizin muzaffer olması, devletimizin bekası, milletimizin huzuru için “Bahar Kalkanı” harekatı sonuçlanıncaya kadar, yarından itibaren bütün camilerimizde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dua yapılacaktır. Gereğini önemle rica ederim” ifadelerini kullandı.