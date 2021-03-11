Tüm camilerde kandil programı yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Ramazan ayının habercisi ve üç ayların ilk kandil gecesi Miraç Kandili tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de dualarla idrak edildi. Yıldırım Beyazıt Camii başta olmak üzere tüm camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bolu İl Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu Kandil Programında, Cami Görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılan kandil programında ayrıca ilahi ve kasideler okunurken tekbir ve salavatlar getirildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan programın sonunda İl Müftüsü Orhan Genç, Miraç Kandilinin özellikleri ve bu gecede yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler verdi. Müftü Genç’in sohbetinin sonunda ülkemiz ve İslam alemi için dualar edildi.