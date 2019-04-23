“Tüm dünya çocuklarina kutlu olsun”

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş mesajında, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920’de kurulmasının onuruna, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sadece Türk çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına armağan edilen her yıl 23 Nisan günü kutlanan Türkiye'nin milli bayramıdır. Gençler ve çocuklar ülkemizin geleceğidir. Onları en iyi şekilde yetiştirip hayata hazırlamak bizim öncelikli görevimizdir. Bu bayram vesilesi ile çeşitli makam koltuklarına oturtup çocuklara anlık hayaller kurdurmaktan öte onların eğitime ilk adım attıkları andan itibaren hayallerini inşa etmeleri yolunda ciddi ve özverili çalışmalar yapmak başta aile ve devamında bizim asli görevimizdir. Çünkü bu ülkede yaşayan her bir bireyin en güzel şekilde eğitim almaya ve ülkesi için en güzel işleri yapmaya hakkı vardır “dedi.

“BU SORUNLAR IÇIN NE YAPILMALI?”

Son yıllarda eğitim sisteminde ciddi sorunlar ortaya çıktığını belirten Örnekbaş mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Ezberci eğitime karşı olup hala ezberci bir eğitim ile sınava hazırlanan çocuklar, Bilimsel metotlardan uzak sadece teorik bilgi ile çocukların hayal gücünü sınırlayan dersler, her bir öğrencinin yeteneğini keşfetmek için çaba sarf etmek yerine tek bir kalıp model üzerinden yapılan eğitimler ve bunu yapan sözde eğitimciler, sürekli yapılan sınav sistemi değişiklikleri ve buna ayak uyduramayan müfredat planlamaları ve sınırlı dokümanlar bunlardan yalnızca birkaçı. Peki bu sorunlar için ne yapılmalı? Yoksa yine sadece konuşulup çözüm üretmek yerine sorunlar halı altına mı süpürülmeli? Bizim için eğitim istatistiksel verilerin bizi geriye attığı sıralamaları takip etmek yerine eğitimde zirve olanların bunu nasıl başardığı üzerinde çalışmaya yöneltmelidir. Eğitimin başı disiplindir ancak disiplin çocuğun birey olduğunu unutup bir robot kabul edilmesi değildir. En yetenekli doktor olmak için en merhametli insan olmayı en yetenekli avukat, hâkim ya da savcı olmak için en adaletli insan olmayı unutursak işte o zaman sadece robot yetiştiren bir toplum olmuş oluruz. Bizim robota değil aldığı işi severek yapan bireylere ihtiyacımız var. İnsani duygular bir milleti, bir toplumu ayakta tutan değerlerdir.”

“TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA KUTLU OLSUN”

“Hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir” diyen Örnekbaş mesajında son olarak ise, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim çocuklarımıza olan inancımızı, onlara verdiğimiz değeri ve onların hayallerinin gerçekleşmesi için atacağımız adımları bize bir kez daha hatırlatan bir bayram olmalıdır. Onlar bu dünyanın can damarıdır ve bu damarların kurumaması için biz büyüklere düşen her türlü vazifeyi en güzel şekilde ivedilikle yapmaktır. Atatürk’ün 99 yıl önce çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir kez daha tüm dünya çocuklarına kutlu olsun” ifadelerini kullandı.