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09 Kasım 2017 Perşembe
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    • “Tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lider”

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

    09 Kasım 2017 Perşembe 12:47
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    “Tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lider”

    Haber: Semih Baykal

    10 Kasım’ın, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günü olduğuna dikkat çeken İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Atatürk'ün yaşamı, düşünceleri ve tarihe mal olmuş, eşine az rastlanır başarılarıyla tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lider olduğunu vurguladı.

    Meclis Başkanı Yüceer, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bir kez daha sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Atatürk, tüm yaşamını ulusumuzun bağımsızlığına adamış, milleti ile birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak ulusumuzun kötüye giden yazgısını ve tarihin akışını değiştiren, bizlere çağdaş bir devlet ve Cumhuriyet armağan eden, yaşadığı çağa damgasını vuran bir önderdir. Büyük Önder’in kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, Cumhuriyetimizin değerlerini, korumak, kollamak, gözetmek ve yeni nesillere aktararak yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Atatürk, daima Türk milletinin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum.”

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclis, Başkanı, Yaşar

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