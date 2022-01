Tüm ekipler sahadaydı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun huzur ve güvenliği için tüm ekipler ilimizin her noktasında görev yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri “Köroğlu” isimli drone ile video çekimi yaparak yılbaşı akşamı Bolu’da “Görev Başındayız” konu başlıklı videoyu yayımladı. Özellikle yılbaşı gecesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde yoğun kalabalık oluşturan halk arasında huzur ve güvenliği sağlamak için çalışan tüm ekipler halk tarafından takdirle karşılandı. İHA Büro amirliğinin hazırlamış olduğu video kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.

“SEN RAHAT OL TÜRKİYEM BİZ GÖREV BAŞINDAYIZ”

Öte yandan Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, “Biz Polisiz. Her gün sabah sevdiklerimize el sallayarak çıktığımız yuvalarımıza döndüğümüz; her gün bayram, her gün yeni bir yıl bizim için. Yine de tüm meslektaşlarım adına şunu diyorum; Sen rahat ol Türkiyem her yıl olduğu gibi, her yılbaşında olduğu gibi… Biz görev başındayız” paylaşımında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 12:05