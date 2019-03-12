Tüm Emekli Sen: “İnsanca yaşamak istiyoruz”

Haber: Gönül Olutürk

Tüm Emekli Sen Bolu İl Temsilciliği, yaptığı açıklama ile hükümetin ekonomi politikaları eleştirdi. Tüm Emekli Sen İl Temsilciliği adına açıklamayı yapan Lütfiye Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm Emekli Sen olarak Kasım 2018 tarihinde 2019 yılı merkezi hükümet bütçesine genel bakışımız adı altında yaptığımız basın açıklamamızda bugünleri çok net olarak tarif etmiştik. 2019 bütçesi 960 milyar olarak ön görülüp, gelirler 807 milyar, bütçe açığı da 93 milyar ön görüldüğü ve Hükümetin emek/sermaye ekseninde tercihinin net olarak sermaye olduğunu bildiğimiz için 93 milyarlık bütçe açığının halka yansıtılacağını, yani bu yaşadığımız zamların ve pahalılığın olacağını belirtmiştik. İktidar kurumlara defalarca vergi affı getirerek sermayeden vergi almayıp, kendi sebep olduğu ekonomik krizin faturasını yüksek zamlarla halka ödetmeye çalışmaktadır.

İktidar, biz emeklilere gerçek enflasyonu göstermekten uzak olan TUİK rakamlarına dahi bürokratları değiştirerek müdahale edip gerçek enflasyonun çok altında zam vererek her geçen gün satın alma gücünü düşürdüğü biz emeklileri yaptığı insafsız yüksek zamlar ve pahalılık sayesinde yoksulluk sınırından sonra açlık sınırının da altına indirdi.

“İKTİDAR GÖZ BOYAMAKTA, ALGI OPERASYONU YAPMAKTA…”

Bu gelişmeleri gören biz emekliler 01.04.2019 tarihinde EMEKLİLERE VE TÜM HALKIMIZA başlığıyla yaptığımız açıklama ile şöyle seslenmiştik 'Mutfakta yangının olduğu, artık markete gidemez, çarşıya çıkamaz olduğumuz bir dönemde gerçekte çok yüksek olmasına rağmen kimi bürokratların kovularak kağıt üzerinde düşürülen resmi enflasyon rakamlarının bile altında maaş zamlarıyla biz emeklilerin insanca yaşaması mümkün değil. Bilin ki açlığa mahkum etmeye çalıştığınız 13 milyon emekli olarak sefalete teslim olmayacağız' Anayasanın sosyal devlet ilkesine tamamen aykırı olan adeta ekonomik teröre dönüşen zamların ve pahalılığın sorumlusu olan 17 yıllık tek parti iktidarı yerel seçimler öncesi 83 milyonluk ve 780.000 kilometre karelik devasa ülkede sadece 50 yerde açtığı tanzim satışlarla göz boyamakta, algı operasyonu yapmakta. İktidar bir taraftan da aklımızla dalga geçip 2 kilo Patatesi, 2 kilo salatalığı üç-beş kuruş ucuza alabilmek için ilerlemiş yaşında saatlerce kuyrukta bekleyen biz emeklilerin VARLIK kuyruğunda beklediğini iddia etmektedir.

AKP’nin 17 yıllık tek parti iktidarının yanlış politikalarının sonucu olan ekonomik krizin bizlere zam ve pahalılık olarak yansıyan faturasını kabul etmiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Tüm emeklileri örgütlü mücadeleye, Tüm Emekli Sen'e katılmaya davet ediyoruz.”