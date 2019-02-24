“Tüm enerjim mahallemiz için”

Haber: Aysun Beykoz

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde mahalle muhtarı olmak isteyenler de adaylıklarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Yaşamkent Mahallesi’nden muhtar adaylığını açıklayan Gülnur Aykanat hedeflerini anlattı. Önceliğinin her zaman yaşlılar ve çocuklar olduğunu belirten Aykanat “1986 Ankara doğuluyum fakat aslen Dörtdivanlıyım. İlköğretim ve lise hayatımı Ankara’da tamamladım, üniversiteyi ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdim. Muhasebecilik yaptım daha sonra ise 3 yıl Bolu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kız Konukevinde sorumlu müdür yardımcılığı yaptım. Son 6 ayımda da hayır çarşısında görev yaptım.

“Muhtarlık ofisimiz her zaman açık olacak”

Muhtar olduğumda çok yabancılık çekeceğimi sanmıyorum. Muhtarlık kurumlarla birebir irtibat halinde olunması gereken bir durum. 13 yıldır aynı mahallede aynı evde yaşıyorum. Yaşadığım mahalleyi de çok seviyorum. Mevki olarak çok güzel bir konumda mahallemiz. Çevrede yapılması gereken çok iş var. Belki herkes hayatından memnun olabilir ama benim memnun olmadığım şeyler var. Öncelikli olarak kapalı olan muhtarlık ofisimiz bundan sonra açık olacak. 7/24 mahalle halkımızın hizmetinde olacağım. Bana ulaşmak isteyen herkes rahatlıkla ulaşacak. Seçilirsem muhtarlık tek işim olacak. Kapıları açmak lazım ki gönülleri de açalım. Mahallemizde tek başına yaşayan yaşlı çok. Yaşlılarımızla tek tek ilgilenmek istiyorum. Hayır çarşısında çalıştığım zamanlar bu insanların neler yaşadığına yakından şahit oldum. İkinci olarak daadalar arasında ki çocuk parklarının durumu. Mahallemizde çok güzel bir DASK Parkımız var fakat herkes her zaman oraya gidemiyor. Bu parkların hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Bir diğer projemde yılda bir kere logarların temizliği yapılacak. Çünkü alt yapımız gerçekten çok kötü durumda. Kafamda daha birçok şey var. Her ne olursa olsun önceliğim yaşlılar ve çocuklar olacak. Bu kesinlikle değişmeyecek. Ayrıca tüm adaylarımıza da sizin vasıtanızla başarılar diliyorum. Gerçekten hak edenin kazanmasını diliyorum” ifadelerini kullanıyorum.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 14:03