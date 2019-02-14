“Tüm enerjimi muhtarlık için harcayacağım”

Haber: Esra Öztürk

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde mahalle muhtarı olmak isteyenler de adaylıklarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Gölyüzü Mahallesi’nden muhtar adayı olduğunu açıklayan Hanife Acar projelerini anlattı. Özellikle eski komşuculuk ilişkilerini tekrar canlandırmak istediğini belirten Acar,“1973 Bolu doğumluyum. Öğrenimimi Bolu’da tamamladım. Eşimin öğretmen olması sebebiyle yıllarca doğu batı gezdik. 2009 yılından beri Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak’ta oturuyorum. 25 yıllık evliyim, 3 tane çocuğum var.

Muhtar olmak istememin sebebi ise, yaşadığım tarihten bu yana Gölyüzü Mahallesi’nin hiçbir gelişme gösterememesidir. Buralara bir şeyler yapabilir miyim, mahallemize bir yenilik katabilir miyim diye eşimle dostumla mütalaa ettim ve karar verdim adaylığımı koydum. Araştırmalarımı yaptım. İnsanlar mevcut muhtardan hem memnunlar hem memnun değiller. Kimisi muhtardan hiçbir yardım destek görememekten şikayetçi. Konuştuğum bazı esnaf arkadaşlarım ise tümsek olmamasından şikayetçi. Genel bir araştırma yaptım ve onlara göre karar verdim. Şimdilik uğraşıyorum ve araştırıyorum mahalleli ne istiyor ne istemiyor. Özellikle bayanlara yönelik düşüncelerim var. Muhtarlık sadece bina olarak kalmasın. İsteyen herkes gelsin bayanlar özellikle gelsin muhabbet edelim sorunlarımızı konuşalım, paylaşım yapalım. Muhtarlık binamız çok harabe durumda orayı tekrar yaşanacak bir hale getirelim. Benim oturduğum sokakta boş bir alan var. Orayı özellikle hafta sonları mahallemizin çocukları için belediyeyle konuşup bir etkinlik alanı haline getirelim. Eşim benim satranç antrenörü orada isteyen çocuklara satranç dersi verebilir örneğin. Eşim buna çok gönüllü zaten kendisi bunu teklif etti. Eşimde benimle birlikte çalışmak için gönüllü. Bir düşüncem daha var köylerde bir dernek olur. Özellikle cenaze zamanları bu dernek bir araya gelir toplanan bütçeyle cenaze sahibine mevlit okutulur, pide ve ya yemek yaptırılır. Bu geleneği mahallemizde de sürdürmek istiyorum. Mahallemizin nüfusu bir köye göre çok daha fazla. İnsanlar yardımlaşmayı unuttu. Komşunun komşudan haberi yok. Olaylara bir kadın hassasiyetiyle yaklaşıp o eski duyarlılığımızı tekrar mahallemize getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.