“Tüm faizler siliniyor”

Haber: Aysun Beykoz

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, Resmi Gazete'deyayınlanarak yürürlüğe giren, “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırma yapacak olan sigortalılar ve işverenler için bilgilendirmede bulundu.

“YENİ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT”

“7326 Sayılı Kanun içinden geçtiğimiz salgın hastalık kaynaklı, sıkıntılı bu dönemde; piyasaların rahatlatılması, işverenlerimizin, sigortalılarımızın ve genel sağlık sigortalılarımızın borç yükünün hafifletilmesi için ortaya konulmuş son derece önemli bir düzenlemedir. Getirmiş olduğu düzenlemeler bakımından, borcu bulunan işveren ve sigortalılarımızın beyaz bir sayfa açmasını sağlayacak, daha emin adımlarla ticari faaliyetlerine devam etmelerinin önünü açacaktır. Bu bakımdan, ister peşin ödeme yöntemi seçilsin, isterse taksitli ödeme yöntemi seçilsin, geride kalan borç yükünün problemlerinden değerli vatandaşlarımız kurtulmuş olacaklardır.” diyerek açıklamalarda bulunan Taştan, kamuoyunun yakından ilgilendiği yapılandırma da, başvuru için son tarihin 30.09.2021 olduğuna işaret etti.

“TÜM FAİZLER SİLİNİYOR”

Yapılandırma kapsamında, sigorta primi, idari para cezası, yersiz ödemeler, rücu alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, ek-5 ve ek-6 kapsamındaki borçların yapılandırılabileceğini aktaran Taştan, bu alacakların faizlerinin tamamı silinerek, faiz yerine anapara tutarının Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) oranları esas alınarak güncelleneceğini, böylece borç tutarında ciddi bir indirim yapılmak suretiyle borçların yapılandırılabileceğini belirtti.

“PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM”

Peşin ödeme kapsamında önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Taştan, “Borçlar iki aylık periyotlarla 6,9,12 ve 18 taksit seçeneğiyle 36 aya kadar yapılandırılabilecek. Bunun yanında peşin ödeme yöntemiyle 30.11.2021 tarihine kadar da peşin ödeme yapılması halinde, hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarında %90 oranında bir indirim daha yapılacak. İkinci taksitin ödenme süresinin son günü olan 31.12.2021 tarihine kadar yine peşin ödeme yapılmak istenmesi halinde ise Yİ_ÜFE tutarında %50 oranında indirim yapılacak.” dedi.

“ESNAFA BORÇ SİLME KOLAYLIĞI”

30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının, borçlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerin durdurularak, prim borçlarının silineceğini, faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağını, böylece esnafımızın borç yükünden kurtulacağını belirten Taştan; daha sonraki süreçte sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde, bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirileceğini, ifade etti.

“KREDİ KULLANMAK SURETİYLE EMEKLİLİK İMKANI”

4-b (Bağ-kur) borcundan dolayı emeklilik başvurusunda bulunamayan sigortalılara önemli bir kolaylık sağlandığını belirten Taştan sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre borcu bulunan sigortalılara, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık yüzde 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. İmkândan yararlanmak isteyen sigortalılar, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle İl Müdürlüğümüze veya sosyal güvenlik merkezlerimize yapacaklardır. Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte sigortalılar, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın tercih ettikleri şubelerine kredi için müracaat edebilecekler.”

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLULARINA ÖNEMLİ KOLAYLIK”

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar içinde düzenleme yapıldığını belirten Taştan, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin, gelir testi sonucuna hane içerisinde ki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalması durumunda borçlarının tamamının silinebileceğini; ya da hiçbir başvuru yapmaksızın 31.12.2021 tarihine kadar genel sağlık sigortası kapsamındaki ana para borçlarının faiz alınmaksızın ödenebileceğini, aktardı

“SON GÜN 30 EYLÜL 2021”

Son olarak başvuruların e-Sigorta / e-devlet kanalıyla, şahsen müracaat veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine yapılabileceğini belirten TAŞTAN, söz konusu yapılandırmanın avantajlarından yararlanmak ve hak kaybına uğramamak adına son başvuru tarihinin 30.09.2021 olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.