Tüm halk davet edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, eşsiz lider, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü, aramızdan ayrılışının 83. yılında düzenlenecek çeşitli program ve etkinliklerde saygı, özlem ve minnetle anılacak.

ATATÜRK “SONSUZLUK YÜRÜYÜŞÜ”NDE ANILACAK

Bolu Belediyesi de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında At Yaylası’nda bir doğa yürüyüşü düzenlenecek. Bu yıl 2’ncisi gerçekleşecek etkinlik, 10 Kasım Çarşamba günü saat 09.05’de başlayacak. Yürüyüşe katılanlar 83 yıl önce aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 8 kilometre uzunluğundaki rotada “Sonsuzluk Yürüyüşü” yapacaklar.

ETKİNLİK İÇİN ÜCRETSİZ ARAÇ KALDIRILACAK

Anlamlı etkinliğe Bolu Belediyesi tüm Bolu halkını davet etti. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar özel araçlarıyla At Yaylası’na gelebilecekleri gibi saat 08.15’de belediye önünden kalkacak ücretsiz otobüslerle de ulaşım sağlayabilirler. Ücretsiz ulaşım ve katılım bilgisi için tüm katılımcıların 444 26 58 numaralı Bolu Belediyesi çağrı merkezine bilgi vermeleri gerekmektedir.