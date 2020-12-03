Tüm ihtiyaçlar yerine getiriliyor

Haber: Aysun Beykoz

Geçen ay Kuzfındık Köyünde meydana gelen yangın sonrası, afetten zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi adına Devletin tüm imkanlarını seferber eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yangınzedelere verdiği sözü tutuyor. Yangın zedelerin bugüne kadar ki tüm ihtiyaçlarını karşılayan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, son olarak aile başı 11 bin lira olmak üzere 110 bin lira acil yardım ödeneği gönderdi.

TÜM İHTİYAÇLAR YERİNE GETİRİLİYOR

Yangından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için gereken neyse yapılacağını dile getiren Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Duamız odur ki, bu tür afetler hiçbir zaman yaşanmasın. Ama bir afet olmuşsa da çok şükür Devletimizin vatandaşımızın yaraları en kısa zamanda saracak gücü var. Kuzfındık’daki yangından zarar gören vatandaşlarımızı da ilk günden itibaren yalnız bırakmadık. Acil barınmaları için konteynerler tahsis edildi. Alt yapı çalışmaları için İl Özel İdaresine 150 bin lira ödenek gönderildi ve Özel İdare ekiplerimiz titiz bir çalışmayla alt yapı çalışmalarını tamamladı. Yine yangında hayvanları telef olan vatandaşlara Tarım İl Müdürlüğümüz kanalıyla hayvanları teslim edilmiş, yem ve balya yonca yardımı yapılmıştır. Yine acil ihtiyaçlar için Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla 82 bin 500 lira yardım desteği verildi. Yangın zede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları ivedi bir şekilde karşılanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

DEVLET SEFERBER OLDU

Kuzfındık için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirten Bakan yardımcısı Fatih Metin; “Valiliğimiz, AFAD Müdürlüğümüz, DSİ Şube Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz tüm imkanlarıyla yangın zede vatandaşlarımız için elinden geleni yapmaktadır. Ben hepsine gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzfındık Köyünde meydana gelen yangından zarar gören ailelere acil yardım için 110 bin lira yardım ödeneği gönderildiğini dile getiren Bakan yardımcısı Metin, yangında evleri yanan vatandaşlara yeni konut yapmak için resmi sürecin devam ettiğini belirtti. Yangın zede vatandaşların yüreğini ferah tutmalarını isteyen Bakan yardımcısı Metin, tüm ihtiyaçların karşılanacağını dile getirdi.