Tüm ilçelerde acil hizmeti 7/24 verilecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dörtdivan ilçesinde önemli bir ihtiyaç olan acil sağlık hizmeti artık Dörtdivan’da kesintisiz yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemelerle 1 Ekim itibariyle artık Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi 7/24 kesintisiz acil hizmeti verecek. Yeterli ekipmanlar ve alanında uzman sağlık çalışanlarıyla acil durumlara müdahale edilebilecek. Diğer ilçeler gibi Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezinde de acil hizmeti verilmeye başlanmasıyla Bolu’da acil hizmeti olmayan ilçe kalmayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Dörtdivan ilçemizde bugün itibariyle 24 saatlik acil nöbet hizmetimiz başladı. Böylelikle Bolumuzda 7/24 acil hizmeti olmayan ilçemiz kalmadı. Hayırlı olsun. Faydalı olsun inşallah” dedi.