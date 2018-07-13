Haber: Ceylan Beykoz

Ahmet Özkan’ın açıklamaları şu şekilde:

“BoluOrganize sanayi bölgesinde kurulu bulunan Barilla Makarna fabrikasında Barilla şirketi ile Tek Gıda İş sendikasının yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve yapılan oylama sonucunda işçiler grev kararı almıştı. Barilla işçi bugün itibari ile grevin 9. gününü devirmek üzere.

Temel gıda ve tüketim maddelerine yapılan zamlar işçilerin yaşam standartlarını kötüleştirmeye devam ediyor. Ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırı ortadayken asgari ücretin biraz üzerinde bir ücretle geçinilmesi dayatılan Barilla işçisi bu durumu reddetmiş ve grev kararı almıştır. Bu karar son derece meşru ve haklıdır. Açlık ve yoksulluğa teslim olmamak için greve çıkan Barilla işçisini destekliyor ve dayanışma içinde olacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca Bolu işçilerini-emekçilerine Barilla grevi ile dayanışmaya ve birlik olmaya çağırıyoruz. Barilla işçisinin kazanımının tüm işçi sınıfımızın kazanımı olacağını biliyoruz.

Partimiz ve gençlik örgütümüz Barilla grevinin başarıya ulaşması için tüm imkanlarını seferber edecektir. Maddi ve manevi dayanışmayı güçlendirecektir. Barilla grevinin Bolu kamuoyunda duyurulması ve desteklenmesi için elindeki tüm olanakları kullanacaktır. Haydı Barilla işçisinin grevini desteklemeye! “