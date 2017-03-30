Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aşçıları tarafından Regaib Kandili sebebiyle vatandaşlara ikram edilmek üzere 12 bin kişilik kandil lokması yapıldı. Kandil lokmasını Bolu Belediyesi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ikram etti.

“Birlik, beraberlik ve istikrar içerisinde geleceğe umutla bakmamız lazım”

Daha sonra bir açıklama yaparak başta tüm Bolulular olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Regaib Kandilini kutlayan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; “Mübarek üç aylara girdik ve İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan ayları önemli olan aylardır. Ayrıca bir de kandillerimiz var bugün Regaib Kandili. Dostu düşmanı kaynaştıran bu günlerin birlikteliğimize ve beraberliğimize ve bunu daha da kaynaştırmamıza vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şu an birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Batı’da dost bildiğimiz herkes ve bütün terör örgütleri üzerimize geliyor. Bir bakıyorsunuz ki bütün 7 düvel bize karşı birleşmiş. Bu sebeple bizim birlik ve beraberlik içerisinde, istikrar içerisinde geleceğe umutla bakmamız lazım. Bu kandilin buna vesile olacağına yürekten inanıyor, öncelikle Boluluların sonra ülkemizin ve tüm İslam aleminin kandilini kutluyoruz” dedi.

“Üç aylar inşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur”

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da yaptığı açıklama ile tüm Müslümanların Regaib Kandilini kutlayarak şöyle konuştu: “Öncelikle başta tüm Bolulu hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin kandilini kutluyorum. Malumunuz bugün üç ayların başlangıcı ve üç aylar vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde geçirmek istediği ve aynı zamanda da manevi duygularının tavan yaptığı mübarek bir aylar silsilesidir. İnşallah üç aylar ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur diye temenni ediyorum. Son yıllarda gerek üç ayları gerek bayramları İslam coğrafyası olarak istediğimiz şekilde geçiremedik. Bunu da belirtmek lazım diye düşünüyorum ve İslam dünyasında bu üç aylarla birlikte savaşların durmasını, çocukların ağlamamasını, anaların ağlamamasını Rabbimden diliyorum”“Tüm İslam âleminin Regaib Kandili mübarek olsun”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ragaib Kandili sebebiyle vatandaşlara Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaptırılan 12 bin kişilik Kandil lokumunu dağıttı. Sonrasında bir açıklama yapan Yılmaz tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aşçıları tarafından Regaib Kandili sebebiyle vatandaşlara ikram edilmek üzere 12 bin kişilik kandil lokması yapıldı. Kandil lokmasını Bolu Belediyesi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ikram etti.

“Birlik, beraberlik ve istikrar içerisinde geleceğe umutla bakmamız lazım”

Daha sonra bir açıklama yaparak başta tüm Bolulular olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Regaib Kandilini kutlayan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; “Mübarek üç aylara girdik ve İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan ayları önemli olan aylardır. Ayrıca bir de kandillerimiz var bugün Regaib Kandili. Dostu düşmanı kaynaştıran bu günlerin birlikteliğimize ve beraberliğimize ve bunu daha da kaynaştırmamıza vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şu an birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Batı’da dost bildiğimiz herkes ve bütün terör örgütleri üzerimize geliyor. Bir bakıyorsunuz ki bütün 7 düvel bize karşı birleşmiş. Bu sebeple bizim birlik ve beraberlik içerisinde, istikrar içerisinde geleceğe umutla bakmamız lazım. Bu kandilin buna vesile olacağına yürekten inanıyor, öncelikle Boluluların sonra ülkemizin ve tüm İslam aleminin kandilini kutluyoruz” dedi.

“Üç aylar inşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur”

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da yaptığı açıklama ile tüm Müslümanların Regaib Kandilini kutlayarak şöyle konuştu: “Öncelikle başta tüm Bolulu hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin kandilini kutluyorum. Malumunuz bugün üç ayların başlangıcı ve üç aylar vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde geçirmek istediği ve aynı zamanda da manevi duygularının tavan yaptığı mübarek bir aylar silsilesidir. İnşallah üç aylar ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur diye temenni ediyorum. Son yıllarda gerek üç ayları gerek bayramları İslam coğrafyası olarak istediğimiz şekilde geçiremedik. Bunu da belirtmek lazım diye düşünüyorum ve İslam dünyasında bu üç aylarla birlikte savaşların durmasını, çocukların ağlamamasını, anaların ağlamamasını Rabbimden diliyorum”