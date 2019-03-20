“Tüm kurumlarla istişare yapacağız”

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, partililerle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Orman İşletmesi Araştırma Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kurum çalışanları ile tek tek tokalaşan Özcan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi projelerini anlattı. Çalışanların hayır dualarını ve desteklerini isteyen Özcan, Bolu’yu el birliği ile geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

“TÜM KURUMLARLA İSTİŞARE YAPACAĞIZ”

Tüm kurumlarla istişare içinde olacaklarını belirten Özcan ayrıca, “Bolu’yu hep birlikte Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bolu’yu hem turizm hem de sanayi şehri haline getireceğiz” diye konuştu.