Tüm Ligler Ertelendi



Haber: Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru işaretlerine yanıt verdi. Bakan Kasapoğlu, tüm liglerin ertelenmesine karar verildiğini açıkladı. Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde: “Koronavirüs pandemisinin dünyada en çok etkilediği alanlardan biri de spor. Salgının kontrol altına alınamadığı bir çok ülkede müsabakalar ya durduruldu ya da ertelendi. Biz de ilgili tüm kurumlarımızla bu çerçevede sıkı bir diyalog halindeyiz. Salgının mevcut koşulunun yeniden değerlendirilmesi söz konusu oldu. Bu çerçevede voleybol, basketbol, futbolda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.”

NİHAT ÖZDEMİR: “TARİH, YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA BELLİ OLACAK”

“Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak.”