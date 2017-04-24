Haber: Kasım ŞAHİN

Çiftin nikah töreni Bolu Belediye Nikah Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılı ile gerçekleşti. Görkemli nikah törerinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz çiftin nikahını kıydı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikaha İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’da katıldı. Sedef Gören’in güzelliği herkesi büyülerken, çiftin mutluluğu gözlerinde okunuyordu. Bolu eski Belediye Başkanı Necdet Gören nikahta duygu dolu anlar yaşadı. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.