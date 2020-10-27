Tüm numaralar 112’ye bağlanıyor

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrı numaralarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İlimizde de pilot olarak denemesi 112 Çağrı Merkezine ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Süleyman Soylu tarih verdi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "112 acil çağrı merkezi, Allah nasip ederse yani ben tarih veriyorum ki arkadaşlar biraz daha gaza bassınlar diye Haziranın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek, 155, 156, 157, itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak” dedi.

“ELİMİZDE BÜTÜN BİLGİLER VE BÜTÜN VERİLER OLACAK”

Bu uygulamanın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Bakan Soylu ayrıca, “Bizi heyecanladırmasının sebebi, elbetteki konforlu bir şey, birçok numarayı bilmemize gerek kalmayacak, modern bir şey ama başka bir şey daha var; elimizde öyle bir data öyle bir veri olacak ki kazanın, hırsızlığın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Bir kaza olduğu zaman bir sağlık ekibinin hangi saatte nereden oraya ulaşabildiğini, daha iyi konumlanma noktasının neresi olması lazım geldiğini çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgede olduğunu ve buna ait tedbirlerin ve önlemlerin hangi bölgeye doğru yoğunlaştırılması lazım geldiğini görebileceğiz. Beni heyecanlandıran tarafı burası. Elimizde bütün bilgiler ve bütün veriler olacak” diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezlerine alınacak personelin önemli bir bölümünü, acil çağrı hizmeti eğitimi görenlerden seçeceklerini bildiren Soylu konuyla ilgili son olarak, "Böylece orada vadettiğimiz şey şudur; eğitimini alan, profesyonel ve bu konuda önemli ölçüde çaba sarfeden bir anlayışı ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 10:24