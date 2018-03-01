Haber: Semih Baykal

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, binalarının tadilatı tamamlandığını belirterek, etüt merkezinde orta öğretim ve lise son sınıfı öğrencilerine ücretsiz ders verileceğini söyledi. Akgül, yaptığı açıklamada; “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak geçmiş dönemde almış olduğumuz mülkümüzün tadilatı sonuçlanmıştır. Türk Gençliğinin eğitim ve öğretimine destek olmak adına etüt merkezi olarak kullanılacak olan salonumuzda ücretsiz olarak Ortaöğretim ve Lise son sınıf öğrencilerimize matematik, fizik, kimya, ingilizce gibi çeşitli derslerde özel olarak öğretim programlarımız verilecektir. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak adına yakışır sosyal, kültürel ve eğitim programlarımız ile Türk Gençliğine katkı sağlamak, yetiştirilmesinde bir nebze olsun vesile olabilmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Profesyonel eğitimcilerimizin katılım sağlayacağı etüt merkezimize tüm öğrenci kardeşlerimizi davet ediyor Gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum. Ön kayıt İçin Ülkü Ocakları İl binamıza gelerek gerekli müracaatları yapabilirler” diye konuştu.