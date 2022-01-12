Tüm öğrenciler tiyatroya gitsin diye

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi’nin Ocak Ayı 2. Birleşimi dün akşam gerçekleşti. Başkan Tanju Özcan başkanlığında gerçekleşen birleşimde tiyatro etkinliklerini sayılarını arttıracak önemli bir karar alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen talep doğrultusunda Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde öğrenci tiyatroları için 2 bin 500 TL olan salon kira ücreti bin TL’ye düşürüldü.

“Öğrenci tiyatrolarını yaygınlaştırmak için..”

Salon kira ücretine yüzde 60 indirim yapan teklif hakkında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amaçlarının öğrenci tiyatrolarını desteklemek olduğunu söyleyerek, “Son dönemde bizlere ciddi tiyatro talepleri gelmeye başladı. Tabi bu öğrenci tiyatrolarını yaygınlaştırmak için biz de 2500 TL olan salon kira bedelini 1000 TL’ye düşürelim istedik. İnşallah alacağımız bu karar Bolu’da kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayılarının artmasına önemli katkılar sunacak. Bolu’muza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.