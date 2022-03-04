Tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve kurum müdürleri, Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata katıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş'un öğrenciler ve protokol üyelerine deprem anında yapılması gerekenleri anlatmasından sonra tatbikat gerçekleşti. Siren çalınmasıyla öğrenciler, "çök, kapan, tutun" hareketlerini yaptı, ardından kontrollü şekilde okulun bahçesine çıktı. Tatbikatın ardından konuşan Vali Ümit, bugün 81 ilde İçişleri Bakanlığının organizasyonunda valiler ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla AFAD müdürlükleri tarafından tatbikat icra edildiğini kaydetti. Ümit, bu tatbikatların afetlere birer hazırlık olduğuna dikkati çekerek, "Temennimiz bunlar tatbikat aşamasında kalsın, gerçeğe dönüşmesin. İnşallah gerçekleriyle karşı karşıya kalmayız." dedi. Vali Ümit ve protokol üyeleri ile öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde AFAD, itfaiye, Kızılay ile arama kurtarma birimleri bulunan sivil toplum kuruluşlarının stantlarını gezerek bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 16:44