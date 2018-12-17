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17 Aralık 2018 Pazartesi
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    • Tüm projelerde bu fırsat kaçmaz

    Bolu’da inşaat sektöründeki öncü kuruluşuAlemdar İnşaat, 2018 yılında evlendiren kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenleri ev sahibi yaptı.

    17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
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    Tüm projelerde bu fırsat kaçmaz
     Haber: BMA

    2019 yılında da bitmeyen kampanyalara imzasını atmaya hazırlanan Alemdar İnşaat 2019 yılına ait yeni bir kampanya ile çığır açmaya hazırlanıyor. Şuana kadar ev sahibi olmak isteyen ve banka faizlerinden dert yanan her kim varsa 2019 yılında bu fırsatı kaçırdığına çok üzülecek.

    Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Abdullah Alemdar, Alemdar İnşaat olarak dün bugün ve gelecek için tasarladığı tüm projelerinde 60 aydan 120 aya kadar 0,98 kar oranı ile tüm bolu halkına ve Bolu’da yatırım yapmak isteyenlere daire alma olanağısağladıklarını açıkladı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Inşaat, Sektöründeki, öncü, KuruluşuAlemdar

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