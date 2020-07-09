Haber: BMA

Karacasu beldesinde belediye tarafından yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerine tedbirlerin alınması şartıyla izin verilen düğün salonunda her gün dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Celal Beydili, “Pandemi süreci kapsamında düğün salonumuz her gün dezenfekte edilmektedir. Tüm alanlar; masa, sandalye, tuvaletler, mescitler, oyun grupları sürekli temizlenmektedir ve genelge doğrultusunda tüm tedbirlere harfiyen uyulmaktadır” dedi.

Başkan Beydili öte yandan düğün salonu açık alanında devam eden iyileştirme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.