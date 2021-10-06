Haber: Ceylan Beykoz

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Vali Ahmet Ümit’in başkanlığında yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı katıldı.

GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğünce ve İl Jandarma Komutanlığınca sunum yapılarak, yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde, okul servislerinde, yaya geçitlerinde ve belirlenen diğer kontrol noktalarında alınan güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

HUZUR VE GÜVEN ORTAMI

Üniversite ve okullarda alınacak güvenlik ve trafik ek tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda gerek okullarda gerekse Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimin başlamasıyla eğitim-öğretim ve yeni akademik yılının, huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirler, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

“TÜM TEDBİRLERİ HASSASİYETLE UYGULAYALIM”

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan KoronavirüsPandemisi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin ilk ve ortaöğretim kurumlarında ülke genelinde 6 Eylül’de başlamasının ardından, yükseköğretim kurumlarında da yüz yüze geçilecek olduğunu ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, ”Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Öğrencilerimizin sorunsuz ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirebilmeleri için alınan tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Özellikle trafik, güvenlik ve sağlık başta olmak üzere okul önlerinde ve çevrelerinde, okul servislerinde, yaya geçitlerinde denetimlerimiz devam ediyor. Okullarda ve sınıflarda belirlenen salgınla mücadele kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında da ilgili kurumlarımızca titizlikle takibi yapılarak, uymayanlara hatırlatmalarda ve uyarılarda bulunuluyor” dedi.

“KURUMLARIMIZA GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK”

Üniversite okumak için il dışından gelen öğrencilerimizin barınma, ulaşım, güvenlik, sağlık başta olmak üzere muhtemel sorunların çözümü noktasında kurumlar düzeyinde gerekli koordineyi sağlayarak alınması gereken ek tedbirlerin uygulamaya başladığını hatırlatan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İlimizi ve üniversitemizi tercih ederek gelen bütün öğrencilerimiz bizim için çok kıymetliler. Onlar bizlere ailelerinin emaneti aynı zamanda da geleceğimizin mimarlarıdır. Geleceğimizi inşa edecek olan kıymetli gençlerimizin, akademik eğitimlerini sürdürürken sadece eğitimleri ve geleceğe yönelik planlarını düşünmek dışında kaygı duymamaları en büyük gayretimizdir. Bu doğrultuda İlimizde üniversite öğrencilerimizin karşılaşabileceği muhtemel sorunların çözümü noktasında planlamalarımızı yaptık ve uygulamaya geçilmesi noktasında ilgili kurumlarımıza gerekli talimatları verdik“ dedi.

İlimiz genelinde yüz yüze eğitim-öğretime devam eden okullarda ve yüz yüze eğitime başlayacak olan Üniversitede alınan ve alınacak olan güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldüğü toplantıda Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kaymakamlardan ilçelerimizde de bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınmasını ve takibinin yapılmasını istedi.