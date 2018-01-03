Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kiracısı olarak bulunduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak olan bungalov evlerle Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu’nun ihalesi geçtiğimiz ay 12 firmanın katılımıyla 19 Aralık tarihinde gerçekleşen ve Kurtuluş Tokcan tarafından 116 Bin TL’ye alınmıştı. Türkiye kamuoyunda büyük tepkilere yol açan bu ihale Bolu Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi. İptal kararının ardından Gölcük Platformu şu açıklamayı yaptı; “ Bolu Gölcük tabiat parkında yapılaşma ve talanın önünü açacak olan 19.12.2017 tarihli ihalenin, Bolu halkının dayanışması, platform üye kuruluş ve kişilerinin yoğun çabası sonucu iptal edildiği Bolu belediyesinin internet sitesinden duyurulmuştur. Haklı mücadelemize destek veren başta Bolu halkı olmak üzere, ulusal ve yerel basına, tüm Türkiye kamuoyuna, platform üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gölcük Platformu olarak süreci takip etmeye devam edecek, oldu bitti ye getirilerek yapılan ihaleler ile bu güzel doğamızı talan etmelerine izin vermeyeceğiz” dediler.