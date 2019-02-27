Tüm ürünlerde yüzde 30-50 indirim

Haber: BMA

Hizmete açıldığı günden beri Bolu halkının yoğun ilgisiyle her gün dolup taşan Seç-Al Bolu Şubesi, “Tarladan Sofraya” sloganıyla kuruyemişten bakliyata, şekerden baharata kadar onlarca çeşit ürünüyle faaliyetine devam ediyor. İzzet Baysal Caddesi No: 68/4’te bulunan Seç-Al yoğun ilgiye karşılıksız kalmayarak indirimlerine devam etme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Seç-Al – Alp Gıda A.Ş. Bölge Müdürü Murat Uran, “Seç.-Al olarak faaliyete girdiğimiz gün itibariyle mağazamız Bolu halkının yoğun ilgisiyle dolup taşmaya başladı. Bakliyattan kuruyemişe onlarca çeşit ürünümüzle verdiğimiz hizmet beklediğimizin çok üzerinde bir taleple karşılanıyor. Mağazamıza yoğun ilgi gösteren Bolu halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu ilgiye mağaza olarak kayıtsız kalmama kararı aldık. Bu kapsamda tüm ürünlerimizde yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişen indirimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.