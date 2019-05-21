Haber: BMA

Bu yıl 32.si düzenlenecek olan Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü bu yıl yeni etkinlikler ile dolu dolu gerçekleştirilecek. 24-25 Mayıs tarihlerinde Göynük’te düzenlenecek programla ilgili açıklamalarda bulunan Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, anma gününe tüm vatandaşları davet etti.

Göynük Belediye Başkanı Çankaya açıklamasında, “32. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Gününü ilçemizde düzenleyeceğimiz program ile gerçekleştireceğiz. 2 gün sürecek programımızda Mehteran ve Semazen gösterilerinin yanı sıra konferanslar da olacak. Akşemseddin Hz. Anma Gününde camide ilahiyatçı bir hocamız Akşemseddin Hz. ile alakalı bir konuşma yapacak. 25 Mayıs Cumartesi günü Belediye Meydanında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden bir hocamız da Akşemseddin Hz. dünya ve ahret anlayışı üzerine bir konferans verecek. Bu anlamlı günde önemli bir tasavvuf ehlinin, sadece ilçemizin değil milletimizin değeri olan Akşemseddin Hz.’nin kendisini de programa katılan herkese tanıtma, anlatma imkanı bulacağız. 24-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek programlarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.

32. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü programı:

24 Mayıs Cuma

-İkindi Namazı Sonrası - Mehteran Gösterisi – Cami Önü

-Yatsı Namazı Sonrası - Semazen Gösterisi – Cami Önü

25 Mayıs Cumartesi

-İftar Öncesi - Mehteran Gösterisi

-İftar Yemeği – Hamamönü Meydanı

-İftar Sonrası – Cami Programı

-Teravih Namazı Sonrası - Akşemseddin Hz. Dünya ve Ahret Anlayışı (Konferans)

-Mehteran Gösterisi – Belediye Meydanı