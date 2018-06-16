Haber: Esra Öztürk

Bolu’daki sağlık hizmetlerinin eksiksiz yürümesi için canla başla çalışan ve göreve geldiği günden bugüne yaptığı projelerle herkese örnek olan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, uzun zamandır aklında olan projesinin hayata geçirdi. Tüm yöneticilere örnek olacak projede Demirkol, fazla mesaiye kalan sağlık personelinin çocuklarına gönderdiği mektupla hem teşekkür etti hem de ebeveynlerinin zamanını aldığı için helallik istedi.

ÇOCUKLARIN ŞAHSINA ÖZEL

Demirkol, mesaiye kalan her personelin çocuğuna özel olarak yazdığı mektupları okullara gönderdi. Sınıflarında İl Sağlık Müdürlüğü personelinin elinden mektupları alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Müdürden gelen mektubu eline alan Eren Berkay Baysal adlı çocuk duygularını şu sözlerle paylaştı; “Sağlık Müdürlüğü personeli sınıfıma girince biraz heyecanlandım. Merak ettim. Elime mektup geçince ve kürsüde bana okununca biraz heyecanlandım ve annemle gurur duydum. Annem gibi 7/24 çalışan insanlar var. Sağlık Müdürlüğü’nün böyle güzel işler yapması beni çok mutlu etti. Kendilerine ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’a teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol’un Eren Berkay Baysal’a yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor;

Sevgili Eren Berkay BAYSAL;

Bu mektubu sana teşekkür etmek için kaleme aldım. Bu vesile ile hem annen Zeynep BAYSAL ile gurur duymanı, hem de bizim de onunla gurur duyduğumuzu bilmeni istedim. Annen size ve ailesine ayırması gereken kıymetli vaktini hastanemiz daha iyi çalışsın, hastalarımız daha çabuk iyileşsin diye harcıyor. Bu yüzden belki de sizinle daha az vakit geçiriyor. O’nun yaptığı iş o kadar kutsal ki, hem hastaların duasını alıyor, hem de sana ve arkadaşlarına daha güzel yarınlar bırakmak için uğraşıyor.

Bu sebeple sana tekrar teşekkür ediyorum. Hakkını helal etmeni istiyor, annen gibi senin de insanlığa hizmet edecek mesleklere sahip olman için dua ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimle… Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol

“HEM MOTİVE EDELİM HEM DE TEŞEKKÜR EDELİM İSTEDİK”

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol gerçekleştirdiği proje hakkında ise şunları ifade etti; “Benim her zaman içimde olan bir projeydi aslında. Sağlık çalışanlarımız bu hizmeti 7 gün 24 saat fedakârca yürütüyor. Hastanelerde nöbetlerde uykusuz bir şekilde fedakârca bir çalışmanın ürünü hastalarımızın aldığı hizmetler. Biz de çalışanlarımızı hem motive edelim hem de teşekkür edelim istedik. Bu sebeple de bu mektubu kaleme aldım. Bolumuz’daki ve ilçelerimizdeki hastanelerimizde çalışan doktorlarımıza, yardımcı sağlık personelimizin tamamının çocuklarına mektup yazdık. Önce personelimizden habersizce evlatlarının bilgilerini aldık. Ekip arkadaşlarım sağ olsunlar çok iyi organize oldular bu proje ile ilgili. Mektupları çocuklar okulda dersteyken sınıflarında takdim ettik. Arkadaşlarımız bizzat elden götürdüler. Tabii ki bununla ilgili çok olumlu geri dönüşler oldu”