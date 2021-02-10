Tüm yurdu etkisi altına alacak

Haber: Aysun Beykoz

Kış aylarının ilk haftalarında yaşanan kuraklıklar, birer hafta arayla gelen soğuk ve yağışlı hava sistemleriyle birlikte kendini unutturdu. İlimizde hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek ve Cuma günü itibariyle kar yağışı etkisi altına girecek. Cuma günü kendini hissettirmeye başlayacak olan kara kış, bir haftadan fazla sürecek. Yurdun kuzeybatısından itibaren etkisini göstermeye başlayacak olan soğuk ve karlı hava ilerleyen günlerde ülke geneline yayılacak. Tüm Türkiye kışın en sert günlerini geçirecek.