Tümbel-Sen’den 1 Mayıs açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Tümbel-Sen Bolu İl Temsilciliği 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Tümbel-sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Örgütlenme Sekreteri İsmail Özmen’in yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda olamayacağız ama işini aşını alın teriyle üreten emekçilerin sesini duyurmak mücadelemize devam edeceğiz” sözlerine yer verildi.

Her zaman işçi ve emekçilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan İsmail Özmen “İşçi ve emekçinin bayramı 1 Mayıs münasebetiyle tüm işçi ve emekçilerin, ekmeğini alın teriyle kazanan halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz, Tümbel-sen Bolu il Temsilciliği olarak bu zor süreçte her zaman işçi ve emekçilerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda olamayacağız ama işini aşını alın teriyle üreten emekçilerin sesini duyurmak için basın aracılığıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Haklarımızdan ve hayatımızdan vazgeçmeyecek, çocuklarımızın ve insanlığın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 Mayısta ve her zaman servislerde, işyerlerinde, yemekhanelerde, belediye önünde, semtte, balkonlarda her nerede isek taleplerimizi dile getireceğiz. Başta sağlık emekçileri olmak üzere belediye ve tüm kamu kurumlarında emekçilerin yaşama güvencesi sağlansın, işyerlerinde azami önlem alınsın. Zorunlu mal ve hizmetler dışında üretime ara verilsin. Herkese ücretli izin, ücretsiz sağlık, yaygın test yapılsın. İşsizlere işsizlik ödeneği verilsin. Servet sahiplerinden servet vergisi alınsın. Salgın nedeniyle yapılan fırsatçılıklar, yol, yemek ve toplu sözleşme kesintileri son bulsun” dedi.

“BİR MAAŞ TUTARINDA RİSK İKRAMİYESİ ÖDENSİN”

Bütün belediye emekçilerine bir maaş tutarında risk ikramiyesi ödenmesi talebinde bulunan Özmen “İşyerlerinde gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çalışanların 6331 sayılı yasa gereğince çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacağı bilinmelidir. Kadınların yaşadığı giderek artan şiddete karşı acil önlem planı alınsın. Salgın süresince maddi geliri olmayan herkese temel ihtiyaçları için asgari ücret tutarında ödeme yapılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz giderleri devletçe karşılansın. Bütün Belediye emekçilerine ayrımsız bir maaş tutarında risk ikramiyesi ödensin. Salgınla mücadele eden belediyeler üzerindeki merkezi vesayetin baskıları son bulsun” ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarına Cahit Sıtkı Tarancı’nın Memleket isterim adlı şiiri ile son veren Özmen “Tümbel-sen Bolu il temsilciliği olarak örgütlü olduğumuz Bolu Belediyesi’nde sosyal, ekonomik, hukuki ve demokratik hak mücadelemizin her daim devam edeceğini, memur sınıfına ayrımcılık ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Tümbel-sen, yaşasın örgütlü mücadelemiz” şeklinde konuştu.