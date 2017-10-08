Haber: BMA

Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde deneyimli ekibiyle yüzün üzerinde projeye imza atan Tuncay Çavdar ilk günden beri çok önemsediği Narven Termal Kasaba’yı ziyaret etti. Proje ekibi ile birlikte Narven’i gezen ve bilgi alan Çavdar daha sonra Narven İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız ve Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız ile birlikte yemekte bir araya geldi.

Sohbet ortamında geçen yemeğin ardından Narven Termal Kasaba bünyesinde faaliyete geçen Karaağaç Toplantı Salonu’nda Narven İcra Kurulu Başkanı Halit Yıldız, Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, Proje Müdürü Nedret Yıldız, Narven A.Ş. İşletme Müdürü İbrahim Yüksel ve Mimar Tuncay Çavdar istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Tuncay Çavdar, “Biz elimizden geleni yaptık. Çok sevdiğimiz bir tesis. Fakat yatırımcılar, Proje ekibi ve çalışanlar gerçekten burayı bir cennet haline getirmişler. Bizim sarf ettiğimiz emekler ve hayallerimiz bu sayede gerçeğe dönüşmüş oldu. Bundan sonraki süreçte de daha güzelini, daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah tamamlandığında çok güzel bir eser ortaya çıkmış olur” ifadelerini kullandı.