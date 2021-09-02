Tunçel’in yerine seçilen isimler belli oldu



Haber: Yasin Bilgi

Geçtiğimiz Ağustos ayında istifa eden CHP Belediye Meclis Üyesi Begüm Tunçel’in yerine, CHP Meclis üyeliğine Naci Parlak getirildi. Parlak aynı zamanda Meclis 2. Başkan Vekilliği’ne seçildi.

Bolu Belediyesi Eylül ayı 1. Oturumunda açıklanan bilgiyle Naci Parlak’ın yeni meclis üyesi olduğu açıklandı. Parlak meclis üyesi seçildikten sonra yaptığı konuşmada “Amacım Bolu’ya hizmet etmek Bolu’ya bir şeyler yapabilmek. 35 yıllık ticari hayatıma birçok tecrübelerim oldu. Hayatımın büyük bir kısmını sporla uğraşarak geçirdim. Bolu’ya tesis kazandırmış bir başkan olarak, 16 sene boyunca Amatör Spor Kulüpleri başkanlığı yaptım. En ciddi kazandırdığım tesis de Karaçayır’daki amatör evidir. Tabi bu tek başıma yaptığım bir icraat değil. Aynı şevk ve kararlılıkla Bolu’ya hizmet etmeye çalışacağım” diye konuştu.

Meclis 2. Başkanvekili seçimi yapıldı

Begüm Tunçel’denistifasından sonra,Tunçel’in yürüttüğü Meclis 2. Başkan Vekilliği için seçim yapıldı. Seçime aday olan Naci Parlak, Fatih Silin ve Ahmet Fidan arasında, 14 oy alan Naci Parlak Meclis üyeliğinden sonra Meclis 2. Başkanvekili olarak seçildi

Temel yeni Encümen Üyesi oldu

Begüm Tunçel’in yürüttüğü bir diğer görev olan Encümen Üyeliği’ne için de gizli oylama yapıldı. Seçime Ergün Temel, Fatih Silin, Ahmet Fidan katıldı. Encümen üyeliği içinde yapılan seçimde 14 oy alan Ergün Temel, Encümen Üyesi seçildi.