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Tünel 1,5 saat kapalı olacak

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin bugün 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Tünel 1,5 saat kapalı olacak

Haber: Ceylan Beykoz

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce 12 Aralık 2019 Perşembe günü tünel içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağı belirtildi. Bu nedenle tünel geçişinin 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, araç akışının, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verileceği kaydedildi.  Açıklamada, ayrıca yol kapatması yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu

Esra Perçin

Esra Perçin

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