Haber: Kasım Şahin

1987 yılında ANAP Hükümeti iktidarında, Başbakan Turgut Özal, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sefa Giray iken Özal, İstanbul-Ankara karayolunun daha kısaltılması için düşünülen tünel inşaatı 16 Nisan 1993’te başladı. Çalışmalar çok yavaş ilerlemeye başladı. İnşaatın başlamasıyla birlikte tünelin başına gelmeyen kalmadı. iki sel felaketi ile 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerini yaşayan tünel inşaatına son depremde çöktü. Tünelin betonsuz bölümünün tamamının çöktüğü ve 32 işçi tahliye kapısından canını zor kurtardığı 12 Kasım depreminin ardından Projeyi sigortalayan şirketinin eksperleri yıllar süren bir araştırma yaptı, "inşatta kusur bulunmadığı" sonucuna vardı. Sigorta şirketi iki yıl sonra tüneller için 70 milyon dolar, viyadüklerin tamiri için toplam 105 milyon dolar ödedi. Bu parayla çalışmalar başladı. Tünele by-pass yapıldı, güzergahı değişti, viyadükler güçlendirildi. Proje tamamlandığında toplam 890 milyon dolar harcanmış oldu.

Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı’dan başlayan Bolu Dağı geçişi, doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerliyor, Bolu Dağı’nı bir tünel ile aşıp Yumrukaya mevkiinde sona eriyor. Bolu Dağı geçişinde 2 bin 871 metre uzunlukta 2 tüplü tünel, 4 bin 644 metre uzunlukta 4 viyadük, 917 metre uzunlukta 2 köprü, 76 metre uzunlukta 1 üstgeçit köprüsü, 682 metre uzunlukta 12 alt geçit köprüsü bulunuyor.

Bolu Dağı Geçişi, 25.6 kilometre otoyol, 1.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 27.2 kilometre yoldan oluşuyor. Otoyollar 2x3 şeritli, bağlantı yolları 2x2 şeritli.