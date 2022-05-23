Tünel kapandı! D-100 doldu taştı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapıldığı için sürücüler Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek sürücüler, Kaynaşlı geçişinde 4 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu.
Güzergahtaki trafik ışıkları geçici olarak iptal edilirken, bölgedeki akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.