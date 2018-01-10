HABER:Gönül Olutürk

Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kaynaşlı gişeleri arasında bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl içerisinde Ankara istikametine 3 milyon 896 bin 55, İstanbul istikametine ise 3 milyon 440 bin 214 olmak üzere toplam 7 milyon 336 bin 269 araç geçiş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre trafiğe kayıtlı 21 milyon 362 bin 512 araç bulunurken, aynı yıl içerisinde ülke genelinde yaklaşık her üç araçtan biri tüneli kullandı.

Öte yandan Bolu Dağı Tüneli Abant-Kaynaşlı gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik kısımda 2017 yılında 167 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi öldü, 91 kişi yaralandı. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı bekleyen karayolları ekipleri, otoyolun Abant-Kaynaşlı gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik alanı 7/24 esasına göre kontrol ediyor. Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'nde bulunan 87 kamera ile sürekli izlenen yol güzergahında yaşanan trafik kazası, araç yangını ve araç arızaları, telsiz aracılığıyla ekiplere bildirilerek, olaylara kısa süre içerisinde müdahale ediliyor.

Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, drone ile görüntülendi.