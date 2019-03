Tünele patates deposu yapmayı CHP’ye yükledi

Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu mitingi sırasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayarak; “Her kim bizi tanımak, bizi anlamak istiyorsa son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi bilmek istiyorsa gelsin Bolulu kardeşlerimi dinlesin. Bizi Bolu’ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa hemen yanı başımızdaki Bolu Tüneline baksın. Her ne kadar Bay Kemal bakmıyorsa da gelsinler Bolu Tüneline baksınlar. Bay Kemal o Bolu Tünelini sizinkiler acaba patates deposu mu yapsak yoksa oraya doğal gaz mı enjekte etsek. Bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Ah bay kemal ah. Senin daha çok ders alman lazım” dedi.

Ne var ki bu açıklamalar CHP kesimi tarafından yalanlandı. Yıllar önce Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın Bolu tünelini patates deposu yapma isteği hemen hemen her ortamda söylediğini belirten CHP’liler, “Cumhurbaşkanı bu gafı ikinci defadır yapıyor. Bir yıl önce de bu söylemleri söylemişti. Bolu tünelini patates deposu yapması isteği Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın önerisidir^” diyerek tepki gösterdiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 17:18