Haber: Aysun Beykoz

Prof. Dr. Kınacı, genel müdür yardımcıları Doç. Dr. Özgür Özdemir, Mahir Özcan ve beraberindeki heyet, Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi tamamlanmasıyla Ankara'da suyun kalite açısından kaynak suyuna yakın olacağını bildirdi.

''Ankara'nın su ihtiyacının 2050'ye kadar karşılanacak”

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra, proje hakkında bilgi veren Kınacı, projenin 2007'de başladığını anımsattı. Kınacı, çok daha önceden planlanan projeye ancak 2007'de başlanabildiğine değinerek, projenin DSİ tarafından yürütüldüğünü söyledi. Kınacı, toplam 32 kilometre uzunluğundaki çalışmanın zor bir bölgede olduğuna işaret ederek, "Zor bir bölge olduğu için tünel açma süresi uzadı. Ama şu anda 32 kilometreden bin 270 metrelik bir mesafe kaldı. Bunu da aralık ayına kadar DSİ tamamlamayı planlıyor. İnşallah aralıkta tamamlanacak. Ocak ayından itibaren de Ankara'ya su veren Çamlıdere Barajı buradan beslenecek." diye konuştu.

Kınacı, Ankara'nın içme suyu planlamasından da bahsederek, şunları kaydetti: "Buradan verilen su ile mevcut barajlardan alınan suyun, Ankara'nın su ihtiyacını 2050'ye kadar karşılayacağı düşünülüyor. Burada şunu belirtmek lazım, Çamlıdere Barajı büyük bir baraj ancak doluluk oranı şu ana kadar yüzde 50'nin üzerine pek çıkmadı. Çok yağışlı havalarda, karın çok yağdığı, yağışın çok fazla olduğu yıllarda buradan verilecek sular Çamlıdere Barajı'nda birikecek.Özellikle kış aylarında yağacak kar ve bahar aylarındaki yağışların etkisiyle Çamlıdere Barajı'na büyük ölçüde su gideceğini düşünüyoruz. Sadece buradan bir yılda verilecek su uzun bir ihtiyacı karşılayacak demektir."Ankara'nın şu anda Kurtboğazı ve Çubuk barajları ile bunları besleyen depolama yapılarının suyunun kullandığını aktaran Kınacı, "Bunların tamamını düşündüğünüz zaman, çok uzun süreli kurak dönemler hariç Kızılırmak suyuna ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz'' dedi.

Kınacı, Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi'ne ilişkin, ''Ankara'nın suyu, kalite açısından kaynak suyuna yakın olacak. Kızılırmak suyunda sülfat oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği değerlerin altında olmakla suyun içile bilirliğini olumsuz etkiliyordu. Buradan gelecek su, kaliteli ve daha içilebilir olduğu için bu sudan çok daha rahat içilebilecek su niteliğinde olacak" değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın en uzun içme suyu tüneliProjeyi gerçekleştiren DSİ'ye teşekkür eden Kınacı, "Dünyanın en uzun içme suyu tüneli burası. Bunu başarmak kolay değil. Burada çok farklı jeolojik yapılar, sert kayalar, faylar ve göçüntü bölgeleri var. Bunları başarıyla geçmek kolay değil. Ama bunu başardılar. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Kınacı, Kızılırmak'tan su almak için pompaların kullanıldığını dile getirerek, ''Kızılırmak'tan yıllık enerji maliyetimiz 2017 yılında 208 milyon liraydı. Bu yıl 300 milyonu bulacak. Biz Gerede'den suyu götürmeye başlayacak olursak, bu maliyetten kurtulmuş olacağız. Aynı zamanda 101 metre yüksekliğindeki bir düşüden hidroelektrik enerji üretimine geçmiş olacağız. Yani elektrik tüketmeyeceğiz, elektrik üreteceğiz bu proje sayesinde. Şu anda onun proje çalışmaları da tamamlanmak üzere. 2019 yılında da onun inşaatını yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.İnceleme gezisine, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve DSİ yetkilileri ile diğer ilgililer de katıldı.