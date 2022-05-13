Tünelin gecikmesi devlete 400 milyon dolara mal olmuş

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kanal İstanbul Projesinin neden gerekli olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan yılda 5.6 milyar dolar para kazandığı söyledi. Karaismailoğlu, "2050'de Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesi gerekiyor. Bunun hazırlıklarının bugünden yapılması gerekiyor." dedi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin sıklıkla eleştirdiği Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Bakan İsmailoğlu, projenin gerekliliğinden bahsetti. Kanal İstanbul'un tamamen bir ihtiyaçtan doğan proje olduğunu belirten İsmailoğlu, projenin dünyada bir ilk olmadığını söyledi.

"MISIR, YILDA 5.6 MİLYAR DOLAR PARA KAZANIYOR"

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul bir ilk değil. Dünyanın birçok yerinde kanal var. Süveyş Kanalı, Panama Kanalı ve diğer kanallar hep ihtiyaçtan ve gelir hesabıyla yapılmıştır. Süveyş Kanalı kapandığında tam 10 milyar dolarlık kaybı oldu. Mısır, her yıl Süveyş Kanalı'ndan 5.6 milyar dolar para kazanıyor. Yılda geçen gemi sayısı da 22 bindir. Biz 40 bin gemi geçiriyoruz İstanbul Boğazı'ndan." ifadelerini kullandı.

"MONTRÖ İLE BİR İLGİSİ YOK"

Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Montrö ile Kanal İstanbul'un hiçbir ilgisi yok. Kanal İstanbul da bölgede çok büyük ekonomik gelişmelere yol açacak bir projedir. Vatandaşımıza hizmet konusunda bize yapılan eleştiri ve öneriler her zaman başımızın üstündedir. Ancak, üzerinde uzun süredir tartışılan ve projelerin tüm yönleri ile tartışıldığı bir proje için ısrarla ret kampanyasını da kabul etmenin anlamı yok.

"2050'DE 78 BİN GEMİ GEÇECEK"

Zeytinburnu sahilinde onlarca yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor. O gemiler rölantide durduğu sürece günlük 100 litre yakıt harcıyor. Boğazdaki bir gemi yangını yüzünden neler yaşadığımız unutulmadı. Karadeniz'de tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Ticari hacimleri büyüyor. 2050'de Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesi gerekiyor. Bunun hazırlıklarının bugünden yapılması gerekiyor."

"BOLU DAĞI'NIN GECİKMESİNİN DEVLETE KAYBI 400 MİLYON DOLAR"

“Çanakkale Köprüsü yapılmasan demek bir görüştür, ama bu proje yapılması gerekiyor. Devletin kaynaklarından 8 milyar dolar bu proje için kaç yılda ayrılacaktı. Bolu Dağı projesi en büyük örnektir. 17 yılda tamamlanan Bolu Dağı tünelinin 10 yıl gecikmesinin ülkeye maliyeti 400 milyon dolardır. Çanakkale köprüsüne 250 arkadaşımız hizmet veriyor. 2.5 milyar dolarlık hizmetin geri dönüşü için çabasını sürdürüyor.”