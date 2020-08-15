Tüp dükkanında yangın

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Rıdvan-Murat Efe’ye ait tüp dükkanının ikinci katından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Derin dondurucunun sebep olduğu belirtilen yangında alevlerin alt kata inmeden söndürülmesi ile büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.