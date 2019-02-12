Turan Kılınç, “Bütün fikirlere değer vereceğiz”

Haber: Gönül Olutürk

Saadet Partisi Bolu Teşkilatı, Belediye Başkan Adaylarının belli olmasının ardından 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına başladı. Seçim çalışmaları kapsamında SP İl Başkan Veysel Çetinkaya, SP Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç, SP İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, SP 27. Dönem Milletvekili Adayları gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan SP Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç şunları söyledi: “Malumunuz 31 Mart Yerel Seçimleri arefesindeyiz. Öncelikle bu seçimlerin başta ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Saadet Partisi olarak çalışmalarımıza başlamış buluyoruz. Yoğun bir tempoyla yaptığımız çalışmalara öncelikle ilimizin sorunlarını tespit etmek adına Genel Merkezimiz tarafından başlatılan bir anketle başladık. Bir komisyon oluşturduk, işin ehli olan kişilerle birlikte. Bir haftadır çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız aday tanıtım toplantısı ile de Bolu’da tespit ettiğimiz sorunların çözüm önerilerini gündeme taşıyacağız inşallah. Tabi Saadet Partisi olarak 27 Ocak’ta yaptığımız aday tanıtım toplantısında üzerinde duruğumuz birkaç konu vardı. Buradaki sorunların çözüm önerilerine yaptığımız bakış açımız. Başta adil bir sistem uygulayacağız, ikincisi hoşgörülü olacağı, üçüncüsü şeffaf olacağız.”

“BÜTÜN FİKİRLERE DEĞER VERECEĞİZ”

“Benden olmayanın hayat hakkının olmadığı bir süreci yaşıyoruz” diyen SP Başkan Adayı Kılınç ayrıca, “Kim kazanırsa kazansın; biz de kazanabilirsiz başka bir siyasi parti de kazanabilir. Ama seçimlerden sonra bunun bitmesi gerekiyor. Belediye Başkanı olacaksa halkın, Bolu’nun Belediye Başkanı olması lazım. Allah izin verirse 1 Nisan’da belediyeyi aldığımızda bütün Bolu’nun Belediye Başkanı olacağız. Adil davranacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Bizden olmayana da hayat hakkını adil bir şekilde vereceğiz. Herkesle yöneteceğiz. Her fikre açığız, bütün fikirlere değer vereceğiz. Bizim bu seçimde üzerine vurgu yapacağımız konu adalet konusu” ifadelerini kullandı.

“BİZ GELDİĞİMİZDE BU SORUN ORTADAN KALKACAK”

Turan Kılınç açıklamalarının devamında ise, “Allah nasip eder belediyeyi alırsak her şeyi şeffaf yapacağız. Bütün ihaleleri hem siyasi partiler görecek hem vatandaşlar görecek. 1 Nisan’da biz geldiğimizde makam kapısını söküp atacağız. Bütün vatandaş Belediye Başkanının ne yaptığını birebir görmüş olacak. Şeffaf bir yönetim diyoruz, çünkü gelen gelirlerin adil bir şekilde paylaştırılmadığını düşünüyoruz. Bunu da iddia ediyoruz. Çok ciddi bir gelir toplanıyor, ama bunun hizmete yansımasında bir problem var. Biz geldiğimizde bu sorun ortadan kalkacak.

“HANGİ HİZMETİ YAPARSAK YAPALIM POPÜLER YAKLAŞIMLA YAPMAYACAĞIZ”

Son olarak projelerine değinen SP Başkan Adayı Kılınç şunları söyledi: “Anket sonuçlarına göre Bolu’nun tespit ettiğimiz sorunlarında kaynağından tutun da sonuçlanma noktasına varana kadar fizibilite çalışması yapıp doğru kişilerle bir taslak hazırladık. Bunları da halkımızla paylaşacağız. İktidara geldikten sonra belediyeyi aldıktan sonra her projeyi ilgili sahipleriyle birlikte çalıştıktan sonra halkımıza da soracağız. Halkımız bu konuda ne düşünüyor, nasıl bir çözüm önerisi bekliyor? Onları da alıp değerlendirmeye koyacağız. Birinci önceliğimiz, hangi hizmeti yaparsak yapalım popüler yaklaşımla yapmayacağız. Milletimizin, halkımızın gelecek 50 yılına hizmet üretebilecek bir bakış açısıyla projeleri hazırlayacağız, bu açıdan çözüm üretmeye çalışacağız.”