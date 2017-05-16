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16 Mayıs 2017 Salı
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    • Turan’dan Vali Baruş’a ziyaret

    Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Turan kurum çalışanları ile birlikte Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Turan ziyarette Güvenlik Haftası ile ilgili bilgi verdi

    16 Mayıs 2017 Salı 12:11
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    Turan’dan Vali Baruş’a ziyaret

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Sosyal Güvenlik Haftası' nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Turan kurum çalışanları ile birlikte Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

    Bolu Valisi Aydın Baruş’a çiçek takdim ederek Sosyal Güvenlik Haftası hakkında bilgiler veren İl Müdürü Mustafa Turan,  hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, teşvikler ve kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgilendirmeler yapıp kurum ziyaretleri gerçekleştireceklerini kaydetti. 

    Sosyal Güvenlik Haftası'nın tüm kurum çalışanlarına ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, sosyal güvenliğin, sosyal devlet ilkesinin hayata geçmesi için önemli bir kavram olduğunu ifade ederek, bu hafta çerçevesinde yapılacak olan rehberlik eğitiminin sosyal bilinci yükseltmede önemli olacağını ifade etti.

    Bolu Valisi Aydın Baruş'un makamında gerçekleşen ziyarete İl MüdürüMustafa Turan’ınyanısıraMüdür Yardımcıları Sevgi Ünal ve Mehmet Hanefi Taştan ile kurum çalışanları Ahmet Özer, Yüksel Çakır ve Sedat İnce katıldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Sosyal, Güvenlik, Kurumu, İl, Müdürü

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