Turhan Bulut: “Biz eksiklikleri tamamlarız”

Koronavirüs nedeniyle devam eden uzaktan eğitimde EBA’ya erişemeyen öğrencilerin Mengen Belediyesi ve GENTAŞ işbirliği ile tablet ihtiyacı giderildi.

Turhan Bulut: “Biz eksiklikleri tamamlarız”

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanlığı ile GENTAŞ A.Ş. ilçede EBA uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrenciler için işbirliği yaptı. Mengen Belediyesi ve GENTAŞ işbirliğinde alınan tabletler EBA’ya erişemeyen öğrencilere teslim edildi. Mengen Belediyesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Turhan Bulut, GENTAŞ Fabrika Müdürü Alper Kemal Doğan ve okul müdürleri katıldı. Tabletlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadılar. Okul müdürleri ve öğrenciler Başkan Turan Bulut ve GENTAŞ’a teşekkür ettiler.

“BİZ EKSİKLİKLERİ TAMAMLARIZ”

Başkan Bulut yaptığı açıklamada, “Çocuklar bizim çocuklarımız, eksikleri varsa o bizim eksiğimizdir. Biz de o eksikleri tamamlarız. Corona sürecinde EBA da eğitim alan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gentaş A.Ş ve Mengen Belediyesi birlikteliğiyle bir grup öğrencimizin Okul Müdürleri nezaretinde o eksikleri tamamlamaya çalıştık. Öğrencilerimize tabletlerini Gentaş Fabrika Müdürü Alper Kemal Doğan ile birlikte takdim ettik” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pakdemirli Nigar Anneyi görüntülü aradı
Pakdemirli Nigar Anneyi görüntülü aradı
  1. Bolu

banner128