Turhan Bulut: “Biz eksiklikleri tamamlarız”

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanlığı ile GENTAŞ A.Ş. ilçede EBA uzaktan eğitim sistemine erişim imkanı olmayan öğrenciler için işbirliği yaptı. Mengen Belediyesi ve GENTAŞ işbirliğinde alınan tabletler EBA’ya erişemeyen öğrencilere teslim edildi. Mengen Belediyesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Turhan Bulut, GENTAŞ Fabrika Müdürü Alper Kemal Doğan ve okul müdürleri katıldı. Tabletlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadılar. Okul müdürleri ve öğrenciler Başkan Turan Bulut ve GENTAŞ’a teşekkür ettiler.

“BİZ EKSİKLİKLERİ TAMAMLARIZ”

Başkan Bulut yaptığı açıklamada, “Çocuklar bizim çocuklarımız, eksikleri varsa o bizim eksiğimizdir. Biz de o eksikleri tamamlarız. Corona sürecinde EBA da eğitim alan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gentaş A.Ş ve Mengen Belediyesi birlikteliğiyle bir grup öğrencimizin Okul Müdürleri nezaretinde o eksikleri tamamlamaya çalıştık. Öğrencilerimize tabletlerini Gentaş Fabrika Müdürü Alper Kemal Doğan ile birlikte takdim ettik” dedi.