Haber: BMA

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanlığını yapan Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve beraberindeki encümen üyeleri, birliğin aylık olağan toplantısını Çaycuma’da gerçekleştirdi. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un da katıldığı toplantıda üye belediyelerin talepleri değerlendirildi. Çaycuma Belediyesi SEKA sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen sunuma katılan heyet, Çaycuma Belediyesinin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeleri ilgi ile takip etti. Belediyelerin birlik içinde olmasının önemine değinen Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, “Belediyelerimizin kurulan birlikler ile birbirine destek olması yapılacak projelere ve yaşadığımız ilçeler ve beldelerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bizler gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak istiyorsak bu fırsatları değerlendirmeli ve birbirimize her zaman destek olmalıyız” diye konuştu.