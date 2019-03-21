Turhan Bulut, “Görünen köy kılavuz istemiyor”

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlıklarını vatandaşlarla bir araya gelerek aralıksız sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Mengen Belediye Başkan Adayı Turhan Bulut, açık alan toplantısı düzenledi. 1 Etap TOKİ Mustafa Kemal Atatürk Parkında gerçekleştirilen açık alan toplantısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Belediye Başkan Adayı Turhan Bulut, projelerini tek tek anlattı. Açık alan toplantısıyla ilgili olarak konuşan Turhan Bulut, “31 Mart’a halkımızdan aldığımız güçle geliyoruz. Plan proje ve düşüncelerimizi paylaştık. 5 yıl boyunca kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan hizmet verdik. Vatandaşlarımızın sevgisine, desteğine 5 yıl boyunca layık olmaya çalıştık. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Bizlerle olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Görünen köy kılavuz istemiyor Mart’ın sonu bahar” dedi.

Projeleriyle alakalı da açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Adayı Bulut ayrıca şunları söyledi: “Yeni dönem projelerimizden Atatürk Caddesi Yenileme - Meydan Düzenleme Projesi. Atatürk Caddemize, yepyeni bir görünüm kazandıracağız. Zaman zaman meydana gelen araç parkı problemini, yeni bir düzenlemeyle gidereceğiz. Yıpranan kaldırımları, asfaltı yenileyeceğiz. 1.TOKİ Konutlarından başlayıp Cumhuriyet Şehir Parkı'na uzanacak Yeni Yol ve ona paralel Bisiklet Yolu, Atatürk Caddesi içine kadar uzanacak. Cadde üzerinde ağaçların etrafına ahşap oturma alanları eklenerek dinlenme ortamı da sağlanmış olacak. Atatürk İlkokulu önünde yeni bir meydan oluşturulacak. Elektrik direklerindeki kablolar yer altına alınarak cadde aydınlatması ile birlikte ana caddeye bağlantılı zamanla yıpranan ara yollar da yenilenecektir. Öte yandan Belediye Hizmet Binası projemiz de var. Mevcut belediye binamızın zamanla yetersiz hale gelmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir Belediye binası yapma ihtiyacı doğdu. Yeni dönem yatırım planlarımız içinde modern elverişli bir Belediye binası da yer alıyor.”