Turhan Bulut, TBB toplantısına katıldı

Haber: BMA

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 62’inci Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Genel Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında, Antalya’da gerçekleştirildi. Üye belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan meclis toplantısında birliğin 2021 yılına ait gelir-gider tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Öte yandan meclis toplantısının 2. maddesinde yer alan yeni üyelik taleplerinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 191 mevcut üyesi bulunan İABB, 5 yeni üye ile 196 üye sayısına ulaştı.

BAŞKAN TURHAN BULUT DA KAITLDI

Düzenlenen toplantıya Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da katıldı. Toplantıda yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlar ve beklenen Yerel Yönetimler Yasası üzerinde değerlendirmeler de yapılırken Başkan Turhan Bulut, Mengen Belediyesi olarak yapılan çalışmalar ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 11:54