Turhan Bulut, TBB toplantısına katıldı

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Karadeniz Bölge toplantısına katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanları ortak projeler üzerinde konuştular.

Turhan Bulut, TBB toplantısına katıldı

Haber: BMA

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Karadeniz Bölgesindeki Belediye Başkanlarının katıldığı “Küresel COVID-19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler” başlıklı bir toplantı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da katıldı. TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı toplantıda Turhan Bulut, Mengen Belediyesinin pandemi sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalarını bölge belediye başkanları ile paylaştı. Toplantıda ayrıca ortak projeler, bölgesel kalkınma ve tarımsal faaliyetler ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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