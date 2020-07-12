Turhan Bulut, TBB toplantısına katıldı

Haber: BMA

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Karadeniz Bölgesindeki Belediye Başkanlarının katıldığı “Küresel COVID-19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler” başlıklı bir toplantı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da katıldı. TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı toplantıda Turhan Bulut, Mengen Belediyesinin pandemi sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalarını bölge belediye başkanları ile paylaştı. Toplantıda ayrıca ortak projeler, bölgesel kalkınma ve tarımsal faaliyetler ile ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu.